Дмитриев опроверг слухи о контрактах с США в обмен на снятие санкций с России

В своих соцсетях он указал, что соответствующая публикация в журнале The Economist - это «фейковый вброс».

По словам Дмитриева, снятие санкций «в итоге будет продиктовано интересами самих США».

«Американские компании уже потеряли, уйдя с российского рынка, свыше 300 млрд долларов», - написал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США займутся взаимовыгодными проектами после урегулирования на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».