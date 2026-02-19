Дмитриев опроверг слухи о контрактах с США в обмен на снятие санкций с России
Информация о том, что Россия якобы предлагает США проекты на 12 трлн долларов в обмен на снятие санкций, не соответствует действительности. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В своих соцсетях он указал, что соответствующая публикация в журнале The Economist - это «фейковый вброс».
По словам Дмитриева, снятие санкций «в итоге будет продиктовано интересами самих США».
«Американские компании уже потеряли, уйдя с российского рынка, свыше 300 млрд долларов», - написал он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США займутся взаимовыгодными проектами после урегулирования на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
