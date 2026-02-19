Зеленский заявил, что следующие переговоры также пройдут в Швейцарии
Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию также пройдут в Швейцарии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое опубликовано на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored, украинский лидер отметил, что располагает информацией только о месте встречи, но не о датах.
«Это вся информация, которая у меня есть на сегодня», - сказал он.
Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что следующие переговоры по Украине пройдут «в ближайшее время», не указав при этом ни место, ни даты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
