Зеленский заявил, что следующие переговоры также пройдут в Швейцарии

Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию также пройдут в Швейцарии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Галузин заявил, что переговоры по Украине нацелены на результат

В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое опубликовано на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored, украинский лидер отметил, что располагает информацией только о месте встречи, но не о датах.

«Это вся информация, которая у меня есть на сегодня», - сказал он.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что следующие переговоры по Украине пройдут «в ближайшее время», не указав при этом ни место, ни даты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
