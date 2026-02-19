«Цена увеличивается»: Политолог заявил об ухудшении позиции Киева на переговорах

Для Украины цена затягивания конфликта постоянно растёт. Об этом «ФедералПресс» рассказал политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав.

Песков отказался раскрыть подробности переговоров по Украине в Женеве

Он напомнил, что в 2022 году в Стамбуле Киеву предлагали «нейтральный статус, равноправие русского языка и церкви, признание Крыма и особый статус Донбасса».

По его словам, четыре года назад Украина могла подписать договор «без территориальных потерь». Теперь же условия для сделки включают «признание новых территорий и полную демилитаризацию».

«Таким образом, цена затягивания конфликта для Украины объективно выросла», – заключил Варшав.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва продолжит добиваться целей СВО, пока не удаётся достигнуть урегулирования дипломатией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

