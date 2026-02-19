«Цена увеличивается»: Политолог заявил об ухудшении позиции Киева на переговорах
Для Украины цена затягивания конфликта постоянно растёт. Об этом «ФедералПресс» рассказал политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав.
Он напомнил, что в 2022 году в Стамбуле Киеву предлагали «нейтральный статус, равноправие русского языка и церкви, признание Крыма и особый статус Донбасса».
По его словам, четыре года назад Украина могла подписать договор «без территориальных потерь». Теперь же условия для сделки включают «признание новых территорий и полную демилитаризацию».
«Таким образом, цена затягивания конфликта для Украины объективно выросла», – заключил Варшав.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва продолжит добиваться целей СВО, пока не удаётся достигнуть урегулирования дипломатией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
