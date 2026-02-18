«Остановились на Крещении Руси»: Мединский пошутил про переговоры в Женеве

Переговоры по украинскому урегулированию в Женеве прошли «в рабочем порядке». Об этом RT рассказал глава российской делегации Владимир Мединский.

Исторические нравоучения: Почему Мединский вызывает «отторжение» у Киева

«Если вы имеете в виду шутки про уроки истории — мы на Крещении Руси остановились», - добавил он.

Ранее Мединский подтвердил, что перед отправлением в аэропорт провёл закрытую встречу с представителями украинской делегации.

Также он сообщил, что следующий раунд переговоров по Украине пройдёт в ближайшее время, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Рюмин
