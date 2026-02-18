«Остановились на Крещении Руси»: Мединский пошутил про переговоры в Женеве
18 февраля 202619:00
Переговоры по украинскому урегулированию в Женеве прошли «в рабочем порядке». Об этом RT рассказал глава российской делегации Владимир Мединский.
«Если вы имеете в виду шутки про уроки истории — мы на Крещении Руси остановились», - добавил он.
Ранее Мединский подтвердил, что перед отправлением в аэропорт провёл закрытую встречу с представителями украинской делегации.
Также он сообщил, что следующий раунд переговоров по Украине пройдёт в ближайшее время, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
