«От 25 тысяч рублей»: Летние речные круизы подорожали на 15%
Цена недельного круиза на теплоходе эконом-класса стартует от 25 тысяч рублей, сказал НСН Андрей Михайловский.
Почти 70% кают на наиболее востребованные летние круизы уже продано, сказал НСН генеральный директор круизного центра «Инфофлот», член комиссии по круизам РСТ Андрей Михайловский.
Вице-президент РСТ Дмитрий Горин ранее заявил НСН, что стабильный рост спроса на 10% показывает такой летний вид отдыха как речные круизы. Михайловский отметил, что в этом году цены на речные круизы выросли на 10-15%.
«На текущий момент уже реализовано порядка 60–70% кают на наиболее востребованные летние рейсы. Средний рост цен на речные круизы в 2026 году составил порядка 10–15% по сравнению с прошлым сезоном. Это связано как с высоким спросом, так и с общим ростом операционных расходов», - сказал собеседник НСН.
По его словам, цена недельного круиза на теплоходе эконом-класса стартует от 25 тысяч рублей.
«Если говорить об уровне цен на лето 2026 года, то стоимость семидневного круиза на теплоходе эконом-класса начинается от 25 тысяч рублей, комфорт-класса — от 60 тысяч рублей, а для наиболее взыскательных туристов доступны теплоходы класса люкс, недельный отдых на борту которых начинается в среднем от 150 тысяч рублей», - добавил эксперт.
Ранее президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов заявил НСН, что после расширения маршрута «Золотое кольцо» России интерес к нему не уменьшится, ведь населенные пункты маршрута выглядят как образцово-показательные туристические центры притяжения.
