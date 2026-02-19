США анонсировали новый раунд переговоров по Украине

По ее словам, предстоит новый раунд таких встреч. Так она прокомментировала встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. Представитель Белого дома не указала, когда именно может состояться следующий раунд.

Ливитт отметила, что обе стороны условились проинформировать своих лидеров и продолжать сообща работать ради мирной сделки.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести новый раунд переговоров в феврале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

