США анонсировали новый раунд переговоров по Украине
На трехсторонних переговорах по Украине наблюдается значимый прогресс, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, предстоит новый раунд таких встреч. Так она прокомментировала встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. Представитель Белого дома не указала, когда именно может состояться следующий раунд.
Ливитт отметила, что обе стороны условились проинформировать своих лидеров и продолжать сообща работать ради мирной сделки.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести новый раунд переговоров в феврале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Дмитриев: США заинтересованы в отмене антироссийских санкций из-за выгодных проектов
- США анонсировали новый раунд переговоров по Украине
- Атомный ледокол «Сибирь» направляется в замерзающий Финский залив
- СМИ: Журналист Карлсон и его сотрудники задержаны в Израиле
- Лавров: Зеленский не хочет мира, судя по тому, что «вытворял в Мюнхене»
- Суд арестовал главу комитета по госзаказу Петербурга
- Трамп назвал конфликт на Украине бременем для налогоплательщиков США
- Зеленский предложил провести новый раунд переговоров в феврале
- Лавров: Россия и США займутся взаимовыгодными проектами после урегулирования
- После атаки в Белгороде повреждены энергообъекты