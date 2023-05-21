Трудности перевода. В Бахмуте «ничего нет»
Россия заявила о взятии Артемовска (Бахмута). Украина подтвердила – и опровергла. Журналисты путаются в переводе английской речи Зеленского о взятии Артемовска Россией.
ресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский не признавал потерю Артемовска (Бахмут). Об этом представитель главы государства написал в своих социальных сетях.
По словам Никифорова, Зеленский ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, взяли ли российские силы Артемовск.
Однако, если посмотреть запись фрагмента полностью, становится понятно, что прямой и контекстный ответы президента Украины Владимира Зеленского журналистам на саммите G7 о взятии Бахмута российскими силами противоречат друг другу.
«Бахмут все еще в руках украинцев? Россияне взяли Бахмут?» – спросили представители СМИ.
«Я думаю, что нет. Но вы должны понимать, что там ничего нет — они уничтожили его полностью. Там нет зданий. К сожалению, это трагедия, но Бахмут существует лишь в наших сердцах — там всё сровняли с землёй,» – перевел ответ Зеленского репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале.
Магия чисел: в годовщину освобождения Мариуполя ЧВК «Вагнер» водрузили российские флаги в Артемовске
Накануне российский президент Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военнослужащих подразделений ВС РФ с освобождением Артемовска, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что военные оказывали «Вагнеру» «необходимую поддержку и прикрытие флангов».
По мнению репортера ВГТРК Александра Сладкова, взятие Бахмута стало первой крупной победой России за прошедший год и свидетельством торжества советской стратегии.
Также победный штурм Артемовска – это «грубое, силовое «опускание» боевой стратегии и тактики НАТО, навязанной украинцам западными хозяевами; доказательство, что русский боевой дух сильнее боевого духа украинского и западного (наёмники)», отметил военкор в своем Telegram-канале.
Российский политолог Сергей Марков считает, что благоадря битве за Артемовск (Бахмут) ЧВК «Вагнер» выиграла время для производства вооружений, для подготовки мобилизованных для армии России. А Зеленский при этом сохранил контроль над большой территорией Донбасса. Президент Украины потерял Бахмут, но сохранил Краматорск и Славянск.
«Битва Бахмута - это не битва за город, это битва за стратегические ресурсы. И обе стороны выиграли нужные им стратегические ресурсы. Поэтому и Россия и Украина считают Бахмут своей победой. Кстати, все ключевые решения на Украине принимают США. А сражение за Бахмут - это была инициатива именно Зеленского. Это проявление политической субъектности Зеленского. Не вполне удачное. Такова логика битвы за Бахмут», – написал политолог в своем Telegram-канале «Логика Маркова».
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России сообщило, что город Артемовск полностью освобожден. По данным военного ведомства, это случилось «в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области
- Не нужен нам берег турецкий? Грузинские авиаперевозчики борются за туристов из России
- Пригожин возмутился задержанием владельца автомобиля с надписью «Где снаряды?»
- Умер актер и постановщик трюков Олег Василюк
- Зеленский пообещал не использовать F-16 для ударов по России
- СМИ: главком ВСУ Залужный появился в эфире после тяжелого ранения
- Трудности перевода. В Бахмуте «ничего нет»
- Рогов сообщил об ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow
- Байден выступил за гарантирующее суверенитет Украины решение конфликта
- Сожжение Корана в Волгограде связали с работой спецслужб США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru