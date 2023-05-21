Трудности перевода. В Бахмуте «ничего нет»

По словам Никифорова, Зеленский ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, взяли ли российские силы Артемовск.

Однако, если посмотреть запись фрагмента полностью, становится понятно, что прямой и контекстный ответы президента Украины Владимира Зеленского журналистам на саммите G7 о взятии Бахмута российскими силами противоречат друг другу.



«Бахмут все еще в руках украинцев? Россияне взяли Бахмут?» – спросили представители СМИ.



«Я думаю, что нет. Но вы должны понимать, что там ничего нет — они уничтожили его полностью. Там нет зданий. К сожалению, это трагедия, но Бахмут существует лишь в наших сердцах — там всё сровняли с землёй,» – перевел ответ Зеленского репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале.