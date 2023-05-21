Минобороны России заявило о полном освобождении Артемовска
21 мая 202308:32
Город Артемовск полностью освобожден, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Магия чисел: в годовщину освобождения Мариуполя ЧВК «Вагнер» водрузили российские флаги в Артемовске
По данным военного ведомства, это случилось «в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск».
Ранее президент России Владимир Путин поздравил военных РФ с освобождением Артемовска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru