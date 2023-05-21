Минобороны России заявило о полном освобождении Артемовска

Город Артемовск полностью освобожден, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Магия чисел: в годовщину освобождения Мариуполя ЧВК «Вагнер» водрузили российские флаги в Артемовске

По данным военного ведомства, это случилось «в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил военных РФ с освобождением Артемовска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры