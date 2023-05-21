Зеленский на саммите G7 признал потерю Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины потеряли Артемовск (Бахмут).
На саммите G7 в японской Хиросиме журналисты задали вопрос Зеленскому, продолжают ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролировать Артемовск.
«Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах», — цитирует ответ украинского президента РИА Новости.
Ранее российский президент Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военнослужащих подразделений ВС РФ с освобождением Артемовска, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что военные оказывали «Вагнеру» «необходимую поддержку и прикрытие флангов»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru