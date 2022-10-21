«Тролль, министры и латук»: Звонок Шойгу из Пентагона совпал с охотой на Маска
Смысл многоходовочки с участием Шойгу, Остина и Резникова остается неясным, при этом Илон Маск становится похож на Романа Абрамовича.
Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу впервые за пять месяцев пообщался с главой Пентагона Ллойдом Остином.
После этого Остин созвонился еще и с украинским коллегой, при этом сухие официальные отчеты ничуть не прояснили смысл этой «многоходовочки».
Тем временем медиатором российско-американских отношений становится Илон Маск, который не стесняется хвалить за «троллинг» Дмитрия Медведева и делать громкие заявления по Украине.
ЗАГАДКА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ
Информация о телефонном разговоре Шойгу с Остином появилась на сайте Минобороны РФ в 16:20 мск пятницы. При этом содержание их беседы осталось покрыто тайной.
«Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», - гласил сухой отчет военного ведомства.
Предыдущий телефонный разговор Сергея Кужугетовича с Ллойдом Джеймсом Остином Третьим состоялся 13 мая. Тогда в Минобороны РФ описали его содержание абсолютно идентично.
Ситуация ничуть не прояснилось и после того, как на сайте Пентагона появилось сообщение о том, что Остин в беседе с Шойгу «подчеркнул важность поддержания линий коммуникаций на фоне продолжающихся военных действий».
Правда представитель Пентагона Сабрина Сингх уточнила, что инициатором беседы был Остин.
После этого стало известно, что Остин пообщался еще и с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
«Остин подтвердил незыблемую приверженность США поддержке способности Украины противостоять агрессии России», - сообщили в Пентагоне.
Тем не менее, остается неясным, зачем Остин звонил Шойгу, почему тот взял трубку, и передали ли слова Шойгу Резникову?
Ясно лишь то, что майская беседа глав оборонных ведомств России и США никак не повлияла на спецоперацию на Украине.
«ОХОТА НА ТРОЛЛЯ»
Вместе с тем беседа Шойгу с Остином случайно совпала с потоком заявлений миллиардера Илона Маска, которого в США уже заподозрили в симпатии к России.
Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард даже заявила в этой связи, что президент США Джо Байден задумал уничтожить Маска.
«Администрация Байдена и властная элита придумывают способы уничтожить Маска, потому что они не могут его контролировать», — написала Габбард в Twitter.
По ее мнению, Вашингтон задействует все рычаги, чтобы «свергнуть» Маска или заставить его «сдаться».
Ну а сам бизнесмен в сегодняшнем твите указал на ошибку тех, кто хочет сместить президента России Владимира Путина.
«Те, кто хочет сместить Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру и западной философии, но я думаю, что это маловероятно: Кремль - это не Олимпиада для славных парней», - написал Маск.
Ранее в октябре Маск писал, что SpaceX больше не может больше финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине, однако затем отказался от своих слов. Он также предлагал свой план урегулирования на Украине, в соответствии с которым Крым должен остаться «формальной частью России».
«Я большой фанат Украины, но не Третьей мировой войны»,— признавался Маск, усомнившись в перспективах победы Украины в «полномасштабной войне» с Россией.
Кроме того, Маск вступил в заочную полемику с экс-президентом России Дмитрием Медведевым, который не стесняется называть в соцсетях США «Пиндостаном», экс-директора ЦРУ Леона Панетту «старым дурнем», канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», а главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля «увядшей брюссельской капустой».
Маску понравилось, как отреагировал Медведев на отставку премьера Великобритании Лиз Трасс.
«Пока-пока, поздравляю латук», - написал Медведев в Twitter, намекая на флешмоб британских таблоидов о том, кто продержится дольше — Трасс на посту премьера или салат-латук, разлагающийся за 35 дней.
Маск назвал твит Медведева «хорошим троллингом», а тот в ответ пригласил его в Москву на День Победы.
Между тем, по данным агентства Bloomberg, Белый дом может начать проверки некоторых сделок Маска после его высказываний по Украине и «все более дружественной позиции по отношению к России».
Ну а пока создатель «Теслы» все больше напоминает Романа Абрамовича, который в конце марта внезапно появился в непонятном статусе на российско-украинских переговорах и вроде бы имел лояльность с обеих сторон.
Политолог Глеб Павловский предположил тогда в беседе с НСН, что «Абрамович играет роль "переводчика" с пропагандистского на обычный дипломатический язык».
Однако вскоре переговоры завязли, а в середине октября Украина ввела против Абрамовича санкции.
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