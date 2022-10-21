«Тролль, министры и латук»: Звонок Шойгу из Пентагона совпал с охотой на Маска

ЗАГАДКА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ

Информация о телефонном разговоре Шойгу с Остином появилась на сайте Минобороны РФ в 16:20 мск пятницы. При этом содержание их беседы осталось покрыто тайной.

«Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», - гласил сухой отчет военного ведомства.

Предыдущий телефонный разговор Сергея Кужугетовича с Ллойдом Джеймсом Остином Третьим состоялся 13 мая. Тогда в Минобороны РФ описали его содержание абсолютно идентично.

Ситуация ничуть не прояснилось и после того, как на сайте Пентагона появилось сообщение о том, что Остин в беседе с Шойгу «подчеркнул важность поддержания линий коммуникаций на фоне продолжающихся военных действий».

Правда представитель Пентагона Сабрина Сингх уточнила, что инициатором беседы был Остин.

После этого стало известно, что Остин пообщался еще и с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

«Остин подтвердил незыблемую приверженность США поддержке способности Украины противостоять агрессии России», - сообщили в Пентагоне.

Тем не менее, остается неясным, зачем Остин звонил Шойгу, почему тот взял трубку, и передали ли слова Шойгу Резникову?

Ясно лишь то, что майская беседа глав оборонных ведомств России и США никак не повлияла на спецоперацию на Украине.