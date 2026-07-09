Эстония хочет закупать у Украины средства дальнего поражения

Эстония намерена закупать у Украины беспилотники и средства дальнего поражения в рамках соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на главу эстонского минобороны Ханно Певкура.

В МИД Эстонии 7 июля сообщили, что Эстония подписала с украинскими коллегами соглашение о сотрудничестве в области производства БПЛА.

В публикации уточняется, что эта сделка позволит эстонцам закупать вооружения со складов Киева.

Россия закрыла часть погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией

Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, власти Эстонии давно являются соучастниками терактов Киева, передает RT.

Ранее стало известно, что НАТО задействует военную систему искусственного интеллекта Maven от компании Palantir для мониторинга возможных передвижений российских войск вблизи западных границ России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Политика

Горячие новости

Все новости

партнеры