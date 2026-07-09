Эстония хочет закупать у Украины средства дальнего поражения

Эстония намерена закупать у Украины беспилотники и средства дальнего поражения в рамках соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на главу эстонского минобороны Ханно Певкура.

В МИД Эстонии 7 июля сообщили, что Эстония подписала с украинскими коллегами соглашение о сотрудничестве в области производства БПЛА.

В публикации уточняется, что эта сделка позволит эстонцам закупать вооружения со складов Киева.