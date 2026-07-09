Спрос на сидр в России вырос почти на 40% из-за жаркого лета

Продажи сидра в июне 2026 года в России составили на 37,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль (РАТК).

Так, продажи сидра достигли 877 тысяч дал. Отмечается, что категория напитков брожения в целом выросла на 7,6%, при этом наибольшую динамику показали сидр, пиво, пивные напитки и медовуха.