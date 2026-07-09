Спрос на сидр в России вырос почти на 40% из-за жаркого лета

Продажи сидра в июне 2026 года в России составили на 37,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль (РАТК).

Так, продажи сидра достигли 877 тысяч дал. Отмечается, что категория напитков брожения в целом выросла на 7,6%, при этом наибольшую динамику показали сидр, пиво, пивные напитки и медовуха.

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Участники рынка связывают такую статистику с жаркой погодой, которая сохранялась на территории России в начале лета.

Ранее стало известно, что потребление алкоголя на территории России в июне снизилось до нового минимума с 1997-1998 годов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Савостьянов Сергей
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