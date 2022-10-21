Маск заявил, что следующий президент России не будет более расположен к Западу

Мнение о том, что конфронтация Запада с Россией прекратится, если президент РФ Владимир Путин покинет свой пост, ошибочно. Об этом заявил миллиардер Илон Маск.

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Как отметил предприниматель, политик, который сменит Путина, будет настроен в отношении западных стран столь же критически, пишет «Свободная пресса».

«Те, кто хочет сместить Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру и западной философии, но я думаю, что это маловероятно: Кремль — это не Олимпиада для славных парней», — написал Маск в Twitter.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияЗападИлон Маск
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