ФСБ сорвала беспрецедентную серию терактов Киева против военных РФ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратили попытку украинских спецслужб совершить беспрецедентную серию терактов в России с помощью беспилотников, в том числе против военных объектов и военнослужащих Минобороны РФ. Об этом сообщило ведомство.
Также в Москве предотвращен теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ.
В результате проведенных мероприятий силовики задержали 25-летнюю гражданку России, которая помогала украинским спецслужбам. Были изъяты смартфоны, средства ведения наблюдения и маскировочный реквизит.
Женщина признала вину и сотрудничает со следствием. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и о госизмене.
Ранее ФСБ РФ предотвратила рассылку взрывных устройств военным под видом парфюма через «Почту России», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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