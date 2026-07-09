ФСБ сорвала беспрецедентную серию терактов Киева против военных РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратили попытку украинских спецслужб совершить беспрецедентную серию терактов в России с помощью беспилотников, в том числе против военных объектов и военнослужащих Минобороны РФ. Об этом сообщило ведомство.

Также в Москве предотвращен теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ.