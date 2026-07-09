ФСБ сорвала беспрецедентную серию терактов Киева против военных РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратили попытку украинских спецслужб совершить беспрецедентную серию терактов в России с помощью беспилотников, в том числе против военных объектов и военнослужащих Минобороны РФ. Об этом сообщило ведомство.

Также в Москве предотвращен теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ.

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В результате проведенных мероприятий силовики задержали 25-летнюю гражданку России, которая помогала украинским спецслужбам. Были изъяты смартфоны, средства ведения наблюдения и маскировочный реквизит.

Женщина признала вину и сотрудничает со следствием. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и о госизмене.

Ранее ФСБ РФ предотвратила рассылку взрывных устройств военным под видом парфюма через «Почту России», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ФСББезопасность

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