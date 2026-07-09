Трамп заявил, что Иран связался с США и хочет заключить сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана недавно связывались с властями США и дали понять, что хотят заключить соглашение. Об этом он заявил журналистам. Трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.

При этом американский лидер выразил неопределенность относительно перспектив заключения нового соглашения с Ираном.

Трамп оценил в процентах вероятность собственной гибели

Ранее Трамп рассказал журналистам, что прекращение огня между США и Ираном больше не действует, напоминает RT.

При этом военные Ирана в ночь на понедельник, 6 июля, выпустили минимум две ракеты по торговым судам, которые проходили через Ормузский пролив, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Политика

Горячие новости

Все новости

партнеры