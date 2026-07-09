Трамп заявил, что Иран связался с США и хочет заключить сделку
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана недавно связывались с властями США и дали понять, что хотят заключить соглашение. Об этом он заявил журналистам. Трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.
При этом американский лидер выразил неопределенность относительно перспектив заключения нового соглашения с Ираном.
Ранее Трамп рассказал журналистам, что прекращение огня между США и Ираном больше не действует, напоминает RT.
При этом военные Ирана в ночь на понедельник, 6 июля, выпустили минимум две ракеты по торговым судам, которые проходили через Ормузский пролив, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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