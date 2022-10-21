Шойгу провел переговоры с главой Пентагона

Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином актуальные вопросы междунарoдной безопасности, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Пентагон: НАТО не представляет угрозы для РФ

В сообщении говорится, что разговор шёл, в том числе, о ситуации на Украине. Других подробностей переговоров в Минобороны РФ не сообщили.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведёт телефонные переговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:ПереговорыПентагонМинобороны РФСергей Шойгу
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