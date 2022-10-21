Шойгу провел переговоры с главой Пентагона

В сообщении говорится, что разговор шёл, в том числе, о ситуации на Украине. Других подробностей переговоров в Минобороны РФ не сообщили.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведёт телефонные переговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает RT.

