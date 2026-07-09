Роналду опубликовал первый пост после проигрыша на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в своих соцсетях первое сообщение после вылета его страны из чемпионата мира по футболу 2026.

Игрок разместил в социальной сети фотографию со сборной Португалии. Пост он подписал фразой: «Португалия навсегда».