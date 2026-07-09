Роналду опубликовал первый пост после проигрыша на ЧМ-2026
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в своих соцсетях первое сообщение после вылета его страны из чемпионата мира по футболу 2026.
Игрок разместил в социальной сети фотографию со сборной Португалии. Пост он подписал фразой: «Португалия навсегда».
Драматичный для португальцев матч прошел 9 июля в рамках 1/8 финала мирового первенства, где Роналду сыграл со сборной Испании. Встреча завершилась со счетом 0:1, что привело к немедленному выбыванию португальцев из борьбы за кубок, напоминает RT.
Ранее сборная Аргентины обыграла команду Египта со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира в Атланте и вышла в четвертьфинал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дизель, Крым и АЗС: Путин успокоил россиян «запасом прочности» на фоне проблем с топливом
- Роналду опубликовал первый пост после проигрыша на ЧМ-2026
- Спрос на сидр в России вырос почти на 40% из-за жаркого лета
- В учебнике истории РФ изменили фразы об Иване Грозном, холопах и Литве
- В России зафиксировали минимум потребления алкоголя за почти 30 лет
- Эстония хочет закупать у Украины средства дальнего поражения
- «Тефлоновый Марк и курьезы Трампа»: Почему Россию не впечатлил саммит НАТО
- ФСБ сорвала беспрецедентную серию терактов Киева против военных РФ
- Трамп заявил, что Иран связался с США и хочет заключить сделку
- Режим ЧС введут в Якутии из-за ситуации с лесными пожарами