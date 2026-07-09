Роналду опубликовал первый пост после проигрыша на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в своих соцсетях первое сообщение после вылета его страны из чемпионата мира по футболу 2026.

Игрок разместил в социальной сети фотографию со сборной Португалии. Пост он подписал фразой: «Португалия навсегда».

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Драматичный для португальцев матч прошел 9 июля в рамках 1/8 финала мирового первенства, где Роналду сыграл со сборной Испании. Встреча завершилась со счетом 0:1, что привело к немедленному выбыванию португальцев из борьбы за кубок, напоминает RT.

Ранее сборная Аргентины обыграла команду Египта со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира в Атланте и вышла в четвертьфинал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Чемпионат Мира По Футболу

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