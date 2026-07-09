Режим ЧС введут в Якутии из-за ситуации с лесными пожарами
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) начнет действовать в Якутии с 10 июля из-за регионального характера лесных пожаров, сообщила пресс-служба правительства республики.
По словам главы республики Айсена Николаева, установившаяся жаркая погода в регионе ухудшает лесопожарную обстановку. Так, столбики термометров в центральной части Якутии достигли +35…+36 градусов.
Также он отметил, что прогнозируемое похолодание может вызвать усиление ветра, что также создает дополнительные риски возникновения новых пожаров.
Ранее школа загорелась в селе Хоро Сунтарского района Якутии после удара молнии, напоминает RT.
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