Режим ЧС введут в Якутии из-за ситуации с лесными пожарами

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) начнет действовать в Якутии с 10 июля из-за регионального характера лесных пожаров, сообщила пресс-служба правительства республики.

По словам главы республики Айсена Николаева, установившаяся жаркая погода в регионе ухудшает лесопожарную обстановку. Так, столбики термометров в центральной части Якутии достигли +35…+36 градусов.

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Также он отметил, что прогнозируемое похолодание может вызвать усиление ветра, что также создает дополнительные риски возникновения новых пожаров.

Ранее школа загорелась в селе Хоро Сунтарского района Якутии после удара молнии, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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