В учебнике истории РФ изменили фразы об Иване Грозном, холопах и Литве
В новой редакции единых учебников по истории России для 7–8-х классов убрали формулировки о «государевых холопах», а также уточнили некоторые параграфы об Иване Грозном и Литве, пишет РБК.
Так, в учебнике для 7 классе в пятом и шестом параграфе формулировка «государевые холопы» теперь заменена на «служилых людей и тяглых людей». В четвертом параграфе, который рассказывает об Иване IV Грозном, фраза «вера в государя как опекуна и защитника укрепилась» изменилась на «вера в царя, как защитника своей земли и православия, возросла».
В десятом и одиннадцатом параграфах, которые посвящены присоединению Поволжья и началу Ливонской войны, теперь по-другому объясняется, почему Россия не стала союзником Литвы и Польши. Так, новая версия гласит, что руководители этих стран «ненавидели русских больше, чем крымцев».
Ранее Минобрнауки совместно с Российским историческим обществом подготовило минимальный перечень исторических фактов, которые обязательны к изучению студентами неисторических специальностей, напоминает RT.
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