В учебнике истории РФ изменили фразы об Иване Грозном, холопах и Литве

В новой редакции единых учебников по истории России для 7–8-х классов убрали формулировки о «государевых холопах», а также уточнили некоторые параграфы об Иване Грозном и Литве, пишет РБК.

Так, в учебнике для 7 классе в пятом и шестом параграфе формулировка «государевые холопы» теперь заменена на «служилых людей и тяглых людей». В четвертом параграфе, который рассказывает об Иване IV Грозном, фраза «вера в государя как опекуна и защитника укрепилась» изменилась на «вера в царя, как защитника своей земли и православия, возросла».