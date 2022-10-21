Илон Маск оценил шутку Медведева про отставку Трасс
Миллиардер, основатель компании SpaceXи Tesla Илон Маск оценил в Twitter шутку Дмитрия Медведева про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.
«Весьма хороший троллинг, если честно», - написал он в ответ на пост Медведева.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев со свойственной ему иронией поздравил с победой над Трасс салат латук, имея в виду прогноз британского таблоида Daily Star, который, опираясь на котировки букмекеров, предположил, что глава кабмина Великобритании не продержится на своем посту дольше 35 дней — именно столько разлагается салат латук.
«Пока, пока, поздравляю, латук», — написал Медведев.
Накануне премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке, она заняла этот пост 6 сентября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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