Илон Маск оценил шутку Медведева про отставку Трасс

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев со свойственной ему иронией поздравил с победой над Трасс салат латук, имея в виду прогноз британского таблоида Daily Star, который, опираясь на котировки букмекеров, предположил, что глава кабмина Великобритании не продержится на своем посту дольше 35 дней — именно столько разлагается салат латук.



«Пока, пока, поздравляю, латук», — написал Медведев.

Накануне премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке, она заняла этот пост 6 сентября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

