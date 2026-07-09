В России зафиксировали минимум потребления алкоголя за почти 30 лет

Потребление алкоголя на территории России в июне снизилось до нового минимума с 1997-1998 годов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статистику.

Отмечается, что с начала 2026 года россияне сократили употребление спиртного на 0,44 литра – до 7,62 литра на человека за последние 12 месяцев.

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Подобные показатели были зафиксированы в 1997-1998 годах – 7,6 литра в расчете на душу населения.

Ранее ретейл и депутаты выступили против легализации онлайн-продажи алкоголя, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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