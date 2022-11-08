«Важное заявление»: Трамп намерен начать предвыборную гонку 15 ноября
Команда Дональда Трампа готовится к президентской кампании 2024 года, а сам бывший президент уверен в своей победе в борьбе за пост главы государства.
Экс-президент США Дональд Трамп хочет выступить с «важным заявлением». Это мероприятие он наметил на 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида). Как пишет ТАСС, об этом политик заявил своим сторонникам в штате Огайо.
Источники телеканала CNN рассказали, что команда Трампа рассматривает вариант середины ноября, поскольку в этих числах планируется поездка действующего президента США Джо Байдена в Азию. Помимо этого экс-президент не хотел бы затмить вниманием предстоящую 12 ноября свадьбу его дочери Тиффани. Также он не хочет отнимать освещение победы республиканцев 8 ноября.
Так, 7 ноября источник телеканала CNN сообщил, что Трамп обсуждает со своими советниками подходящие даты, чтобы объявить о начале президентской кампании на выборах 2024 года в случае успеха его партии на выборах. А в газете The Washinghton Post предположили, что о своем намерении баллотироваться в президенты Трамп объявит после промежуточных выборов в конгресс во вторник, 8 ноября. Газета отмечает, что Трамп будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, и на это указывают его заявления, сделанные на митинге в штате Айова 3 ноября.
«Я дважды баллотировался. Я дважды побеждал, и во второй раз со значительно лучшим результатом, чем в первый, набрав на миллионы голосов больше в 2020 году, чем в 2016-м. Теперь, чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной, я, очень, очень вероятно еще раз это сделаю», — цитирует 45-го президента США газета The Washinghton Post.
Между тем помощники Дональда Трампа начали подготовку к президентской кампании 2024 года. AP News также считает, что президентская гонка может начаться после 8 ноября. Трамп, по мнению экспертов, попытается извлечь выгоду из вероятной победы республиканцев и станет лидером на высший государственный пост от своей партии.
В настоящее время Трамп резко нарастил расходы на предвыборную кампанию республиканцев. По данным компании AdImpact, его недавно запущенная компания MAGA Inc. super PAC потратила более $16,4 млн на рекламу в нескольких штатах, где избиратели не определились с выбором.
Трамп лично проводит мероприятия в поддержку кандидатов от Республиканской партии. Экс-президент провел 30 митингов в 17 штатах, а также десятки виртуальных выступлений. Согласно данным опроса компаний Yahoo! и YouGov, 57% американцев считают, что действующий президент США Джо Байден не должен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году.
При этом многие в США уверены, что Джо Байден вообще не участвует в управлении страной. Член конгресса Клаудия Тенни в интервью Fox News заявила, что США на сегодняшний день фактически управляет «теневое правительство». При этом Тенни уточнила, что когнитивные проблемы мешают Байдену быть достаточно компетентным для должности президента страны.
Байден является самым пожилым президентом в истории Америки. При этом источники сообщали, что он намерен участвовать в выборах нового президента США в 2024 году и бороться за кресло главы государства со своим предшественником Трампом.
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