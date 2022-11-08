«Важное заявление»: Трамп намерен начать предвыборную гонку 15 ноября

Источники телеканала CNN рассказали, что команда Трампа рассматривает вариант середины ноября, поскольку в этих числах планируется поездка действующего президента США Джо Байдена в Азию. Помимо этого экс-президент не хотел бы затмить вниманием предстоящую 12 ноября свадьбу его дочери Тиффани. Также он не хочет отнимать освещение победы республиканцев 8 ноября.

Так, 7 ноября источник телеканала CNN сообщил, что Трамп обсуждает со своими советниками подходящие даты, чтобы объявить о начале президентской кампании на выборах 2024 года в случае успеха его партии на выборах. А в газете The Washinghton Post предположили, что о своем намерении баллотироваться в президенты Трамп объявит после промежуточных выборов в конгресс во вторник, 8 ноября. Газета отмечает, что Трамп будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, и на это указывают его заявления, сделанные на митинге в штате Айова 3 ноября.

«Я дважды баллотировался. Я дважды побеждал, и во второй раз со значительно лучшим результатом, чем в первый, набрав на миллионы голосов больше в 2020 году, чем в 2016-м. Теперь, чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной, я, очень, очень вероятно еще раз это сделаю», — цитирует 45-го президента США газета The Washinghton Post.