Трамп оценил вероятность своего участия в президентских выборах
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что с большой вероятностью вновь примет участие в выборах президента и пообещал «очень скоро» раскрыть свои планы, сообщил он на митинге в штате Айова.
«Я дважды баллотировался. Я дважды побеждал и во второй раз со значительно лучшим результатом, чем в первый, набрав на миллионы голосов больше в 2020 году, чем в 2016-м... И сейчас, чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной я, очень, очень вероятно, еще раз это сделаю. О'кей?» - заявил политик.
Объявление о выдвижении кандидатуры Трампа перед Днем благодарения (24 ноября) дает ему преимущество перед оппонентами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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