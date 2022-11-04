Трамп оценил вероятность своего участия в президентских выборах

«Я дважды баллотировался. Я дважды побеждал и во второй раз со значительно лучшим результатом, чем в первый, набрав на миллионы голосов больше в 2020 году, чем в 2016-м... И сейчас, чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной я, очень, очень вероятно, еще раз это сделаю. О'кей?» - заявил политик.

Объявление о выдвижении кандидатуры Трампа перед Днем благодарения (24 ноября) дает ему преимущество перед оппонентами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

