Сын Трампа высмеял умение Зеленского выпрашивать деньги у Запада

Старший сын экс-президента США Дональда Трампа высмеял умение украинского президента Владимира Зеленского выпрашивать деньги у Запада.

Он опубликовал в соцсетях картинку с подписью: «За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай, как!».

При этом эксперты отмечают, что возможная победа республиканцев на выборах в палату представителей США может «перекрыть кран», финансирующий Украину. Об этом пишет Axios со ссылкой на заявления членов партии.



Ранее президент США Джо Байден уполномочил Государственный департамент выделить Украине очередной транш военной помощи на $725 млн долларов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

