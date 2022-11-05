Экс-советник Трампа: США выделяют Украине $2,5 млн в час

Как отметил бывший советник, Вашингтон выделил Киеву экономическую, гуманитарную и военную помощь на $18 млрд.

«Большая цифра, если представить ее в почасовом выражении, то получится, что США выделяют Украине порядка 2,5 миллиона долларов в час. Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности», — подчеркнул Келлог в интервью Fox News.

Отставной генерал-лейтенант, сославшись на исследование Кильского института мировой экономики, заявил, что США выделяют Украине вдвое больше денег, чем все страны Европы вместе взятые. Келлог отметил, что американцам следует объяснить мотивы Соединенных Штатов на Украине, «должны ли мы там быть и каков желаемый исход событий».

