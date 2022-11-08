Трамп пообещал сделать «важное заявление» 15 ноября

Бывший президент США Дональд Трамп 15 ноября намерен выступить с «важным заявлением». Об этом политик заявил своим сторонникам в штате Огайо, передает ТАСС.

СМИ: Трамп может объявить об участии в выборах в ближайшие часы

Экс-глава государства планирует выступить в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, пишет Газета.ру.

Ранее СМИ допустили, что Трамп в ближайшее время объявит о своем решении участвовать в выборах президента США в 2024 году. Отмечалось, что бывший глава государства расскажет о своих планах после парламентских выборов 8 ноября, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:СШАДональд Трамп
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