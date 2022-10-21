ФБР изъяло из поместья Трампа секретные данные о Китае и Иране

По информации компетентных источников, как минимум в одном из документов упоминались сведения об иранской ракетной программе. Собеседники газеты утверждают, что рассекречивание этих данных прольет свет на методы и лиц, благодаря которым США собирали разведданные.

В других документах, изъятых ФБР, описывается разведдеятельность США в Китае.

Ранее ФБР и полиция провели обыски в домах Виктора Вексельберга. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

