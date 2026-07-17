Трамп пожинает плоды? Что принесла шестая волна ударов Ирана и США
США и Иран в шестой раз подряд обменялись взаимными ударами, однако американский лидер Дональд Трамп сохраняет убежденность, что Вашингтон уже одерживает крупную победу.
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) завершило очередную крупную волну ударов по Ирану, которая стала шестой по счету за последние ночи. Об этом сообщила командование в официальном заявлении в соцсетях.
ВЗАИМНЫЙ ОБМЕН УДАРАМИ
Атака стала шестой по счету за последние ночи. Целями военных стали десятки иранских объектов, включая инфраструктуру береговой разведки и противовоздушной обороны, военно-логистические сооружения и морские объекты.
Иранские СМИ сообщили о взрывах вблизи Бендер-Аббаса и острова Кешм. Атаке также подверглись Ахваз, Бушер, Бендер-Хомейни, Бендер-Ленге, Вейсиан, Чабахар и аэропорт Ираншахр. По данным телерадиовещательной корпорации IRIB, в иранском городе Чабахар прозвучало три взрыва. Подробности инцидента не приводятся. При этом иранского агентства Fars сообщает, что атаке также подверглись пять мостов в портовом иранском городе Бендер-Хомейни. В результате семь человек погибли, еще девять пострадали.
Также появилась информация о том, что морпехи США высадились на борт танкера Wen Yao в Оманском заливе для досмотра. Как сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), судно проверяют военные из состава 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты. Корабль находится в санкционных списках с 2024 года за перевоз иранской нефти.
Одновременно с этим СМИ проинформировали о том, что иранские дроны в качестве ответной меры атаковали силы США и центры материально-технического обеспечения армии противника в Кувейте.
О предотвращении ракетного удара со стороны Ирана сообщило и Министерство обороны Катара. Как заявили в ведомстве, в ходе проведения перехвата получил ранения ребенок.
Помимо прочего иранские военные нанесли удары по Катару, одной из стран Персидского залива, в которой расположены военные базы США. Как сообщило, министерство обороны Катара ракетный удар со стороны Ирана удалось предотвратить. При проведении операции по перехвату осколками был ранен ребенок.
Сирены минувшей ночью прозвучали и на территории Бахрейна. Власти призывали население укрыться в безопасных местах.
ОПТИМИСТИЧНЫЙ ТРАМП
Вместе с тем Иранский МИД призвал страны Персидского залива не позволять США нападать на Иран с территории государств. Как передает гостелерадиокомпания Ирана (IRIB), в ведомстве добавили, что Тегеран не считает врагами соседние государства. Однако безопасность в регионе должна основываться на сотрудничестве между странами без военного присутствия США.
Президент США Дональд Трамп в своем телевизионном обращении к нации отметил, что в ближайшее время Соединенные Штаты начнут получать выгоду от военной операции против Ирана.
«Мы одержали победу в Венесуэле. И теперь она взаимодействует с нами ради добычи миллионов и миллионов баррелей нефти. Мы также одерживаем очень крупную победу в Иране, вы очень скоро увидите плоды этих трудов»,— сказал он.
При этом по данным изданий The Hill, американским военным потребуется минимум четыре года для восстановления запасов вооружений, которые были израсходованы в Иране. Как написало издание со ссылкой на военных экспертов, США использовали уже свыше 13 тысяч высокоточных боеприпасов. В этой связи Пентагон добивается от Конгресса дополнительного финансирования для пополнения арсеналов помимо рекордного запроса оборонного бюджета на 2027 финансовый год в размере $1,5 трлн.
Как заявлял НСН политолог-американист Малек Дудаков, Дональд Трамп сегодня вынужден наносить новые удары по Ирану из-за слабой позиции США в переговорах, но он вряд ли решится на более существенные действия.
«Он опасается рисковать, потому что проявляется истощение арсеналов Пентагона. Кроме того, война с Ираном не популярна в американском обществе, и есть угроза нового топливного кризиса, роста цен на бензин, разгул инфляции в США. До выборов в Конгресс остается всего три месяца, и, если все это произойдет, у Трампа и республиканцев с рейтингами будет все совсем печально», - подчеркивал эксперт.
Стоит отметить, что США и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах и разблокировку Ормузского пролива.
Однако с 8 июля военные США начали наносить серии ударов по Ирану. Из официальных заявлений следует, что подобные атаки стали ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Уже 14 июля в МИД Ирана 14 июля отметили, что меморандума больше не существует.
Как сообщал НСН кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня, продолжение горячей фазы конфликта между Ираном и США было вопросом времени. По его словам, США просто воспользовались формальными предлогами касательно судоходства в Ормузском проливе. При этом Ирану было проще соблюдать согласованные договоренности чем США, напоминает «Радиоточка НСН».
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