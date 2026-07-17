ВЗАИМНЫЙ ОБМЕН УДАРАМИ

Атака стала шестой по счету за последние ночи. Целями военных стали десятки иранских объектов, включая инфраструктуру береговой разведки и противовоздушной обороны, военно-логистические сооружения и морские объекты.

Иранские СМИ сообщили о взрывах вблизи Бендер-Аббаса и острова Кешм. Атаке также подверглись Ахваз, Бушер, Бендер-Хомейни, Бендер-Ленге, Вейсиан, Чабахар и аэропорт Ираншахр. По данным телерадиовещательной корпорации IRIB, в иранском городе Чабахар прозвучало три взрыва. Подробности инцидента не приводятся. При этом иранского агентства Fars сообщает, что атаке также подверглись пять мостов в портовом иранском городе Бендер-Хомейни. В результате семь человек погибли, еще девять пострадали.

Также появилась информация о том, что морпехи США высадились на борт танкера Wen Yao в Оманском заливе для досмотра. Как сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), судно проверяют военные из состава 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты. Корабль находится в санкционных списках с 2024 года за перевоз иранской нефти.