Актриса Хилькевич получила в суде устное замечание за неоплаченный штраф ГИБДД

Актрису Анну Хилькевич не привлекли к ответственности за неоплаченный вовремя штраф за проезд по платной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

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Артистка вовремя не оплатила штраф ГИБДД, на Хилькевич зарегистрировали административный протокол за несвоевременную неуплату. При этом актриса оплатила штраф до начала судебного разбирательства. Суд прекратил производство по делу в связи с малозначительностью правонарушения.

«Судья постановил… ограничиться устным замечанием», — указано в документах.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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