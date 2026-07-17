Актриса Хилькевич получила в суде устное замечание за неоплаченный штраф ГИБДД

Артистка вовремя не оплатила штраф ГИБДД, на Хилькевич зарегистрировали административный протокол за несвоевременную неуплату. При этом актриса оплатила штраф до начала судебного разбирательства. Суд прекратил производство по делу в связи с малозначительностью правонарушения.

«Судья постановил… ограничиться устным замечанием», — указано в документах.

Ранее суд в Москве оштрафовал рэпера Птаху (Давида Нуриева) за пропаганду наркотических и психотропных веществ через интернет. На исполнителя завели соответствующее дело в начале июля, напоминает Ura.ru.

