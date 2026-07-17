В промзоне в Бронницах загорелись два бензовоза и две «Газели»
Крупный пожар произошел на территории промышленной зоны в городе Бронницы Московской области, загорелись четыре автомобиля. Об этом говорится в сообщении ГКУ «Мособлпожспас».
Уточняется, что загорелись два бензовоза и две «Газели».
«Произошел розлив топлива. Огонь создал угрозу соседнему административному зданию и емкости с жидкостью», — отметили в ведомстве.
Пожар локализовали в 08.44 мск.
По данным МЧС, возгорание произошло на площади 5 тысяч квадратных метров, его локализовали на 3,1 тысячи «квадратов».
Ранее в деревне Рачеевка Курганской области произошел крупный пожар на складе сена из-за удара молнии, пишет Ura.ru.
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