Над регионами России нейтрализовали 243 украинских БПЛА
Российские средства ПВО ликвидировали над регионами страны почти 250 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 20:00 мск 16 июля текущего года до 08:00 мск 17 июля... перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.
Военные сбили БПЛА в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областях. Также дроны нейтрализовали над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, водами Азовского и Черного морей.
Ранее глава Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в регионе уничтожили два украинских БПЛА, обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры, пишет Ura.ru.
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