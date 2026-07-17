Над регионами России нейтрализовали 243 украинских БПЛА

Российские средства ПВО ликвидировали над регионами страны почти 250 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 20:00 мск 16 июля текущего года до 08:00 мск 17 июля... перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Военные сбили БПЛА в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областях. Также дроны нейтрализовали над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, водами Азовского и Черного морей.

Ранее глава Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в регионе уничтожили два украинских БПЛА, обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры, пишет Ura.ru.

