Россиянам рассказали о риске отключения турецких сим-карт

Россияне и другие иностранные граждане могут столкнуться с блокировкой сим-картв Турции и полным отключением связи, если не верифицируют номер. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на оператора Vodafone.

Ранее турецкий регулятор BTK обязал операторов связи провести верификацию номеров телефонов до 25 июля. Мера введена в рамках борьбы с мошенничеством и киберпреступностью.

Для верификации владельцу сим-карты следует прийти в офис оператора с паспортом или актуальным видом на жительство. Также потребуется авторизоваться в приложении госуслуг e-devlet и на новой платформе Göçbil. Если иностранец не верифицирует сим-карту в срок, услуги связи ограничат, а через 90 дней номер полностью отключат. При этом иностранцы сталкиваются с проблемами с прохождением процедуры из-за нестабильной работы приложения.

После проверки в приложении гражданин должен пройти верификацию по фотографиям в Göçbil. Здесь также возникают проблемы, так как платформа сверяет актуальную фотографию клиента со снимком из базы департамента миграции. Если приложение считает, что фото не совпадают, человек должен обратиться в местное отделение ведомства для сдачи биометрической информации.

Между тем доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова предупредила, что в России при долгом бездействии по сим-карте возможны блокировка номера и его продажа другому абоненту, пишет 360.ru.

