Удобный предлог: Почему США решились на новые удары по Ирану
Сейчас Иран демонстрирует устойчивость в противостоянии США, главным образом за счет возможности наносить удары по американским объектам в других странах региона, сказал НСН Василий Останин-Головня.
Продолжение горячей фазы конфликта между Ираном и США было вопросом времени — изначально было понятно, что Исламабадский меморандум соблюдаться не будет, а США воспользовались формальными предлогами касательно судоходства в Ормузском проливе. Об этом НСН заявил кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
Президент США Дональд Трамп объявил о грядущих новых военных ударах по Ирану в интервью телеканалу Fox News. Американский лидер отметил, что представители США примерно за час до интервью контактировали с Тегераном. По его словам, у Ирана «нет иного выбора», кроме как заключить сделку с США, поскольку американские удары по Ирану будут ужесточаться. Останин-Головня отметил, что продолжение острой фазы конфликта было лишь вопросом времени.
«Ничего удивительного в том, что горячая фаза этого конфликта продолжается, нет. Он имеет глубокие корни, многое завязано на основном союзнике США в регионе — Израиле. Иран является удобным предлогом для проведения любых силовых действий на Ближнем Востоке. Кроме того, было изначально понятно, что Исламабадский меморандум не будет соблюдаться сторонами, — во всяком случае, Ирану было удобнее соблюдать указанные пункты, чем США. В меморандум был внесен пункт о Ливане, Израиль не подписывал никаких соглашений, он продолжал военные действия на территории Ливана. Для Ирана же это был принципиальный момент. США воспользовались формальными предлогами относительно судоходства в Ормузском проливе, продолжение острой фазы было вопросом времени. Сейчас у США развязаны руки, как и у Ирана, никакой сенсации в этом нет», — сказал Останин-Головня.
Собеседник НСН оценил шансы Тегерана справиться с новым натиском Вашингтона.
«Насколько хватит Ирана, известно только тем, кто располагает реальными данными по запасам вооружения, материальных и технических ресурсов у США, прежде всего в регионе, и тем, кто знает, сколько ракет, беспилотников и других ресурсов осталось у Ирана. Понятно, что таких масштабных боевых действий, как прежде, происходить не будет, прежде всего будут точечные операции и комбинированные воздушные удары. Пока Иран показывал определенную устойчивость, прежде всего за счет возможности наносить удары по объектам США в других странах региона, что тоже оттягивает силы американцев и израильтян. Оценить масштабы урона, нанесенного иранской инфраструктуре, сложно, потому что объективных данных никто не предоставляет. Стороны заявляют о своих успехах, но добиться победы на поле боя у Вашингтона и Тегерана на данном этапе вряд ли получится», — резюмировал он.
Ранее Останин-Головня заявил, что атаки Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе могли быть вызваны нарушениями со стороны Израиля и США, возобновления переговоров между Тегераном и Вашингтоном теперь стоит ждать по завершении боевых действий. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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