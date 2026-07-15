Продолжение горячей фазы конфликта между Ираном и США было вопросом времени — изначально было понятно, что Исламабадский меморандум соблюдаться не будет, а США воспользовались формальными предлогами касательно судоходства в Ормузском проливе. Об этом НСН заявил кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

Президент США Дональд Трамп объявил о грядущих новых военных ударах по Ирану в интервью телеканалу Fox News. Американский лидер отметил, что представители США примерно за час до интервью контактировали с Тегераном. По его словам, у Ирана «нет иного выбора», кроме как заключить сделку с США, поскольку американские удары по Ирану будут ужесточаться. Останин-Головня отметил, что продолжение острой фазы конфликта было лишь вопросом времени.

«Ничего удивительного в том, что горячая фаза этого конфликта продолжается, нет. Он имеет глубокие корни, многое завязано на основном союзнике США в регионе — Израиле. Иран является удобным предлогом для проведения любых силовых действий на Ближнем Востоке. Кроме того, было изначально понятно, что Исламабадский меморандум не будет соблюдаться сторонами, — во всяком случае, Ирану было удобнее соблюдать указанные пункты, чем США. В меморандум был внесен пункт о Ливане, Израиль не подписывал никаких соглашений, он продолжал военные действия на территории Ливана. Для Ирана же это был принципиальный момент. США воспользовались формальными предлогами относительно судоходства в Ормузском проливе, продолжение острой фазы было вопросом времени. Сейчас у США развязаны руки, как и у Ирана, никакой сенсации в этом нет», — сказал Останин-Головня.