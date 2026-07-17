ФМБА намерено зарегистрировать тест-системы болезни Альцгеймера
Тест-системы болезни Альцгеймера планируют зарегистрировать в России. Об этом рассказала первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева в беседе с РИА Новости.
«Я думаю, что к концу года мы их [тест-системы] зарегистрируем», — указала она.
Ранее Яковлева заявляла, что Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА создал тест-системы этого заболевания.
Между тем специалисты Университета Лома Линда из США выяснили, что пожилые люди, которые регулярно принимают в пищу яйца, реже заболевают синдромом Альцгеймера, пишет Ura.ru.
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