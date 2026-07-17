ФМБА намерено зарегистрировать тест-системы болезни Альцгеймера

Тест-системы болезни Альцгеймера планируют зарегистрировать в России. Об этом рассказала первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева в беседе с РИА Новости.

В России завершился доклинический этап создания нового лекарства от болезни Альцгеймера

«Я думаю, что к концу года мы их [тест-системы] зарегистрируем», — указала она.

Ранее Яковлева заявляла, что Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА создал тест-системы этого заболевания.

Между тем специалисты Университета Лома Линда из США выяснили, что пожилые люди, которые регулярно принимают в пищу яйца, реже заболевают синдромом Альцгеймера, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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