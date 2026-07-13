Пережившие удар иранского БПЛА военнослужащие США в Кувейте обвинили командование в предательстве

Военнослужащие США, пережившие удар иранского беспилотного летательного аппарата по американской базе в кувейтском порту Эш-Шуайба, обвинили командование в предательстве и игнорировании предупреждений о возможной атаке, сообщает The Washington Post.

Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива

По данным издания, опрошенные военнослужащие утверждают, что командование проигнорировало разведданные, согласно которым порт Эш-Шуайба считался вероятной целью Тегерана. Утверждается, что размещать личный состав на объекте не рекомендовали из-за недостаточной защиты от беспилотников.

Собеседники газеты также раскритиковали действия бригадного генерала Клинта Барнса во время атаки, после которой он покинул здание и направился в укрытие, тогда как многие военнослужащие оставались внутри. Спасением пострадавших занимались другие офицеры и солдаты.

Ранее Иран нанес серию ответных ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке. В частности взрывы прогремели в Катаре. Кроме того, в ОАЭ сообщили о работе ПВО над перехватом ракет и дронов. Воздушную тревогу объявили в Бахрейне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Мельников
ТЕГИ:Ближний ВостокСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры