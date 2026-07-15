Россиян призвали соблюдать осторожность в странах Персидского залива
Гражданам России следует соблюдать осторожность в странах Персидского залива. Как пишет RT, с таким призывом выступили в МИД РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве указали, что рекомендация связана с эскалацией боевых действий в регионе.
Россиян также призвали «принимать дополнительные меры личной безопасности, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, внимательно следить за оповещениями и предупреждениями местных властей, сообщениями МИД и загранпредставительств РФ».
Ранее в министерстве здравоохранения Ирана сообщили о более чем 200 пострадавших после новых ударов США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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