Россиян призвали соблюдать осторожность в странах Персидского залива

Гражданам России следует соблюдать осторожность в странах Персидского залива. Как пишет RT, с таким призывом выступили в МИД РФ.

В МИД РФ предостерегли россиян от посещения Молдавии

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что рекомендация связана с эскалацией боевых действий в регионе.

Россиян также призвали «принимать дополнительные меры личной безопасности, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, внимательно следить за оповещениями и предупреждениями местных властей, сообщениями МИД и загранпредставительств РФ».

Ранее в министерстве здравоохранения Ирана сообщили о более чем 200 пострадавших после новых ударов США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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