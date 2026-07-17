В театрах Москвы не будут вводить обязательный дресс-код
Департамент культуры Москвы не рассматривает возможность введения обязательного дресс-кода в подведомственных театрах. Об этом заявил начальник управления театров департамента Александр Фокин в беседе с ТАСС.
«Обсуждений обязательного дресс-кода для похода в театр в департаменте не было. И не предвидится», — указал он.
По мнению Фокина, сами зрители будут соблюдать негласные нормы морали. Как отметил начальник управления, неэтично по отношению к артистам, зрителям и сотрудникам театра посещать учреждение в сланцах или в шортах. Однако тема дресс-кода должна оставаться лишь в морально-нравственной плоскости.
Ранее ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе предложил установить правила поведения и дресс-код для посетителей театров, напоминает 360.ru.
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