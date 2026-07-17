В России расширят диагностику болезней с помощью ИИ

Врачи в России смогут использовать искусственный интеллект при проведении различных анализов. Об этом рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что благодаря внедрению систем поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ существенно повышается точность диагностики.

«Теперь они будут применяться не только при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки, но и при ЭКГ и колоноскопии», — указал Баланин.

С ИИ постановка диагноза ускорится, а вероятность ошибок станет меньше.

Ранее стало известно, что в Московском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере начали использовать ИИ для диагностики родинок и других новообразований, пишет 360.ru.

