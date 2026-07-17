В России расширят диагностику болезней с помощью ИИ
Врачи в России смогут использовать искусственный интеллект при проведении различных анализов. Об этом рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что благодаря внедрению систем поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ существенно повышается точность диагностики.
«Теперь они будут применяться не только при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки, но и при ЭКГ и колоноскопии», — указал Баланин.
С ИИ постановка диагноза ускорится, а вероятность ошибок станет меньше.
Ранее стало известно, что в Московском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере начали использовать ИИ для диагностики родинок и других новообразований, пишет 360.ru.
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