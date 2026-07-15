Дожимают Трампа: Новые удары по Ирану объяснили слабостью США
Президент США надеется, что ограниченные атаки сделают сговорчивее Иран, который рассчитывает выиграть за счет выборов в Конгресс, заявил НСН американист Дудаков.
Дональд Трамп вынужден наносить новые удары по Ирану из-за слабой позиции США в переговорах, заявил НСН политолог-американист Малек Дудаков.
Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке 15 июля отчиталось о завершении очередной серии ударов по Ирану. Были атакованы системы береговой обороны, а также места хранения и запуска крылатых ракет на острове Большой Томб. По оценке CENTCOM, удары еще больше подорвали способность Ирана атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что удары по Ирану продолжатся до тех пор, пока он не скажет «довольно». Они будут продолжаться и на следующей неделе.
По словам Дудакова, ситуация для администрации Трампа на текущий момент кажется безвыходной.
«Президенту США не от хорошей жизни приходится бомбить Иран. Иранские власти дожимают Трампа, вскрывая его слабую позицию и блеф в рамках переговорного процесса. Они берут под свой контроль Ормузский пролив. В результате перед Трампом встает тяжелый выбор. Он может с этим смириться и пойти на уступки Ирану, однако это уже точно потеря лица и признание своего поражения. Второй вариант - пытаться переиграть ситуацию. Это сейчас Пентагон и делает, нанося ограниченные удары по побережью, чтобы Ирану сложнее было контролировать пролив. Однако у США не получается пока нивелировать ракетные возможности Тегерана, потому что иранцы довольно неплохо прячут свою инфраструктуру в гористой местности», - отметил собеседник НСН.
Он также объяснил, почему Трамп не решится на более существенные действия в ближайшее время.
«Он опасается рисковать, потому что проявляется истощение арсеналов Пентагона. Кроме того, война с Ираном не популярна в американском обществе, и есть угроза нового топливного кризиса, роста цен на бензин, разгул инфляции в США. До выборов в Конгресс остается всего три месяца, и, если всё это произойдет, у Трампа и республиканцев с рейтингами будет все совсем печально. Поэтому ему приходится, что называется, разрываться между миром и войной, проводя какие-то ограниченные ракетные удары, но не более того, в надежде, что это сделает Иран более сговорчивым», - пояснил эксперт.
По его оценке, Иран в итоге может добиться положительного для себя исхода.
«Иран, скорее всего, понимает слабость позиций Дональда Трампа, и поэтому тянет время до промежуточных выборов в расчете на серьезное внутриполитическое противостояние в США, которое уже, в принципе, набирает обороты. Тогда Трампу уже будет точно не до Ирана. Здесь позиция Тегерана прагматична и, на мой взгляд, вполне может быть успешно реализована в ближайшее время»,- заключил Малек Дудаков.
США и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах и разблокировку Ормузского пролива.
ВС США с 8 июля проводят серии ударов по Ирану в ответ, как утверждается, на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. В МИД Ирана 14 июля заявили, что меморандума больше не существует. При этом Дональд Трамп утверждает, что представители Вашингтона и Тегерана продолжают контакты.
Американские власти пытаются успокоить общественность заявлениями о строительстве нефтепровода для обхода Ормуза. Однако, как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» независимый промышленный эксперт Максим Худалов, на деле реализация проекта под большим сомнением.
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