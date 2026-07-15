«Президенту США не от хорошей жизни приходится бомбить Иран. Иранские власти дожимают Трампа, вскрывая его слабую позицию и блеф в рамках переговорного процесса. Они берут под свой контроль Ормузский пролив. В результате перед Трампом встает тяжелый выбор. Он может с этим смириться и пойти на уступки Ирану, однако это уже точно потеря лица и признание своего поражения. Второй вариант - пытаться переиграть ситуацию. Это сейчас Пентагон и делает, нанося ограниченные удары по побережью, чтобы Ирану сложнее было контролировать пролив. Однако у США не получается пока нивелировать ракетные возможности Тегерана, потому что иранцы довольно неплохо прячут свою инфраструктуру в гористой местности», - отметил собеседник НСН.

Он также объяснил, почему Трамп не решится на более существенные действия в ближайшее время.

«Он опасается рисковать, потому что проявляется истощение арсеналов Пентагона. Кроме того, война с Ираном не популярна в американском обществе, и есть угроза нового топливного кризиса, роста цен на бензин, разгул инфляции в США. До выборов в Конгресс остается всего три месяца, и, если всё это произойдет, у Трампа и республиканцев с рейтингами будет все совсем печально. Поэтому ему приходится, что называется, разрываться между миром и войной, проводя какие-то ограниченные ракетные удары, но не более того, в надежде, что это сделает Иран более сговорчивым», - пояснил эксперт.