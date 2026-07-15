Дожимают Трампа: Новые удары по Ирану объяснили слабостью США

Президент США надеется, что ограниченные атаки сделают сговорчивее Иран, который рассчитывает выиграть за счет выборов в Конгресс, заявил НСН американист Дудаков.

Дональд Трамп вынужден наносить новые удары по Ирану из-за слабой позиции США в переговорах, заявил НСН политолог-американист Малек Дудаков.

Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке 15 июля отчиталось о завершении очередной серии ударов по Ирану. Были атакованы системы береговой обороны, а также места хранения и запуска крылатых ракет на острове Большой Томб. По оценке CENTCOM, удары еще больше подорвали способность Ирана атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что удары по Ирану продолжатся до тех пор, пока он не скажет «довольно». Они будут продолжаться и на следующей неделе.

По словам Дудакова, ситуация для администрации Трампа на текущий момент кажется безвыходной.

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«Президенту США не от хорошей жизни приходится бомбить Иран. Иранские власти дожимают Трампа, вскрывая его слабую позицию и блеф в рамках переговорного процесса. Они берут под свой контроль Ормузский пролив. В результате перед Трампом встает тяжелый выбор. Он может с этим смириться и пойти на уступки Ирану, однако это уже точно потеря лица и признание своего поражения. Второй вариант - пытаться переиграть ситуацию. Это сейчас Пентагон и делает, нанося ограниченные удары по побережью, чтобы Ирану сложнее было контролировать пролив. Однако у США не получается пока нивелировать ракетные возможности Тегерана, потому что иранцы довольно неплохо прячут свою инфраструктуру в гористой местности», - отметил собеседник НСН.

Он также объяснил, почему Трамп не решится на более существенные действия в ближайшее время.

«Он опасается рисковать, потому что проявляется истощение арсеналов Пентагона. Кроме того, война с Ираном не популярна в американском обществе, и есть угроза нового топливного кризиса, роста цен на бензин, разгул инфляции в США. До выборов в Конгресс остается всего три месяца, и, если всё это произойдет, у Трампа и республиканцев с рейтингами будет все совсем печально. Поэтому ему приходится, что называется, разрываться между миром и войной, проводя какие-то ограниченные ракетные удары, но не более того, в надежде, что это сделает Иран более сговорчивым», - пояснил эксперт.

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По его оценке, Иран в итоге может добиться положительного для себя исхода.

«Иран, скорее всего, понимает слабость позиций Дональда Трампа, и поэтому тянет время до промежуточных выборов в расчете на серьезное внутриполитическое противостояние в США, которое уже, в принципе, набирает обороты. Тогда Трампу уже будет точно не до Ирана. Здесь позиция Тегерана прагматична и, на мой взгляд, вполне может быть успешно реализована в ближайшее время»,- заключил Малек Дудаков.

США и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах и разблокировку Ормузского пролива.

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ВС США с 8 июля проводят серии ударов по Ирану в ответ, как утверждается, на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. В МИД Ирана 14 июля заявили, что меморандума больше не существует. При этом Дональд Трамп утверждает, что представители Вашингтона и Тегерана продолжают контакты.

Американские власти пытаются успокоить общественность заявлениями о строительстве нефтепровода для обхода Ормуза. Однако, как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» независимый промышленный эксперт Максим Худалов, на деле реализация проекта под большим сомнением.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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