Разведка: Меркель была против переизбрания Трампа

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в период работы на посту главы немецкого правительства была против переизбрания Дональда Трампа президентом США в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад американской разведки об иностранных угрозах прошедшим шесть лет назад федеральным выборам.

На портрете для галереи канцлеров Меркель нарисовали без указательного пальца

«Меркель почти что точно предпочитала, чтобы президент США не победил при переизбрании», — указано в документе.

Причиной этого якобы были персональные конфликты между политиками.

Ранее Меркель заявила, что Запад обоснованно поддерживает Украину поставками вооружений и назвала верным курс на усиление мер сдерживания, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ГерманияСШАДональд ТрампАнгела Меркель

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