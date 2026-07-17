«Меркель почти что точно предпочитала, чтобы президент США не победил при переизбрании», — указано в документе.

Причиной этого якобы были персональные конфликты между политиками.

Ранее Меркель заявила, что Запад обоснованно поддерживает Украину поставками вооружений и назвала верным курс на усиление мер сдерживания, пишет 360.ru.

