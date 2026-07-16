Иран пригрозил уничтожить недвижимость Трампа на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал недвижимость президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке законной целью для вооруженных сил Ирана. Об этом 16 июля сообщили «Известия» со ссылкой на канал иранских военных в Telegram.

В публикации представлена инфографика с перечнем семи проектов под брендом Трампа, расположенных в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Катаре и Омане. В список потенциальных целей вошли действующий гольф-клуб в Дубае, строящийся гостиничный комплекс, а также объекты в Джидде, Эр-Рияде, Вади-Сафаре, Симайсме и Омане.