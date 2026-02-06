ПОЗИЦИЯ ТРАМПА



Трамп отказался от продления существующего договора по ограничению ядерного оружия. По его словам, он предотвратил развязывание ядерных войн по всему миру, в том числе между Израилем и Ираном, а также Россией и Украиной, а теперь хочет заняться разработкой нового соглашения. Американский лидер отметил, что существовавший ДСНВ — это плохо согласованный документ, положения которого были неоднократно нарушены.



Республиканец добавил, что новая сделка между Москвой и Вашингтоном должна учитывать изменившуюся военно-политическую обстановку и быть более эффективной, а простое продление положений и ограничений не отвечает интересам национальной безопасности США. Одновременно с этим Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают наращивать свой военный потенциал до «невиданных уровней», а укрепление обороноспособности остается приоритетом для Белого дома.



В свою очередь, телеканал CNN сообщил, что администрация Трампа не продлевает действие документа из-за ядерного арсенал КНР. По данным журналистов, американец хочет добиться участия Китая в новой сделке и ограничить его запасы оружия.



Возможно участие китайской стороны в новом документе позитивно оценил экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.



«Будет большой разговор, будет что-то создаваться другое между США и Россией, но там есть еще и Китай. Нужен более расширенный круг участников этого договора. В перспективе, если это будет обсуждаться широким кругом государств, то будет более серьезный надежный договор. Потому что сейчас мир стоит на грани. У нас девять стран с ядерным потенциалом», — подчеркнул он в беседе с НСН.

