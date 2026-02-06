Трамп «предотвратил» ещё одну войну и анонсировал «ядерную» сделку с Россией
США налаживают контакты с Москвой по вопросам ограничения ядерного оружия и военного взаимодействия, утверждают американские СМИ.
Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с Россией, чтобы обсудить новый договор по ограничению ядерных арсеналов. Он должен прийти на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ, New START). Об этом республиканец сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.
ДСНВ — это соглашение, подписанное между Россией и США в 2010 году и вступившее в силу 5 февраля 2011 года, которое регулировало сокращение стратегических наступательных вооружений у обеих сторон. В 2021 году его действие было продлено еще на пять лет.
ПОЗИЦИЯ ТРАМПА
Трамп отказался от продления существующего договора по ограничению ядерного оружия. По его словам, он предотвратил развязывание ядерных войн по всему миру, в том числе между Израилем и Ираном, а также Россией и Украиной, а теперь хочет заняться разработкой нового соглашения. Американский лидер отметил, что существовавший ДСНВ — это плохо согласованный документ, положения которого были неоднократно нарушены.
Республиканец добавил, что новая сделка между Москвой и Вашингтоном должна учитывать изменившуюся военно-политическую обстановку и быть более эффективной, а простое продление положений и ограничений не отвечает интересам национальной безопасности США. Одновременно с этим Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают наращивать свой военный потенциал до «невиданных уровней», а укрепление обороноспособности остается приоритетом для Белого дома.
В свою очередь, телеканал CNN сообщил, что администрация Трампа не продлевает действие документа из-за ядерного арсенал КНР. По данным журналистов, американец хочет добиться участия Китая в новой сделке и ограничить его запасы оружия.
Возможно участие китайской стороны в новом документе позитивно оценил экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.
«Будет большой разговор, будет что-то создаваться другое между США и Россией, но там есть еще и Китай. Нужен более расширенный круг участников этого договора. В перспективе, если это будет обсуждаться широким кругом государств, то будет более серьезный надежный договор. Потому что сейчас мир стоит на грани. У нас девять стран с ядерным потенциалом», — подчеркнул он в беседе с НСН.
ПОЗИЦИЯ РОССИИ
Россия готова вести диалог о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Однако это возможно только тогда, когда Москва получит от США конструктивные ответы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
Также Песков высказался, что Россия негативно оценивает факт непродления договора и выражает сожаление по этому поводу. Он добавил, что ранее российская сторона предлагала придерживаться количественных ограничений по этому соглашению еще в течение года после завершения срока, но США так не ответили на эту инициативу.
В МИД России отметили, что Россия будет ориентироваться на поведение США и изменения международной обстановки, а также считает себя вправе выбирать любые дальнейшие шаги в этой области. Такую же позицию подтвердил и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в диалоге с журналистами.
ПЕРЕГОВОРЫ
Россия и США провели переговоры по соблюдению ограничений ДСНВ в Абу-Даби. Такую информацию предоставило издание Axios. Оно утверждает, что российская и американская делегации договорились соблюдать положения истекшего договора еще как минимум 6 месяцев. Журналист Axios Барак Равид заявил, что сторонам только осталось добиться согласия у глав государств.
Помимо этого, Вашингтон и Москва собираются возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами. Об этом со ссылкой на Европейское командование вооруженных сил США сообщает Associated Press. Уточняется, что коммуникация будет налажена между командующим объединенными силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем и начальником генерального штаба вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Американская сторона подчеркивает, что это поможет снизить риски эскалации украинского конфликта, а также является прогрессом в коммуникации между двумя государствами.
В то же время, если переговоры не увенчаются успехом, то России можно не переживать. Таким мнением поделился с НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
«Нет сомнений в том, что Россия выдержит новый раунд соперничества. Конечно, гонка не будет тех масштабов, какой она была на пике прошлой холодной войны с десятками тысяч боезарядов. Но мы находимся в хорошей форме, все системы постоянно модернизируются, никаких негативных последствий в краткосрочной перспективе не будет», — подчеркнул он.
Следующий раунд переговоров США и РФ может состояться уже в ближайшее время и на американской территории. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Других подробностей планируемой следующей встречи Зеленский не привел.
