Трамп выступил за новый договор по сокращению вооружений вместо продления ДСНВ

Одновременно американский лидер заявил, что Соединенные Штаты продолжают наращивать свой военный потенциал до, по его выражению, «невиданных уровней». Он отметил, что укрепление обороноспособности остается приоритетом для Вашингтона.

СНВ-3 является последним действующим договором между Россией и США, ограничивающим количество стратегических ядерных вооружений. Он был подписан в 2010 году и ранее уже продлевался сторонами, передает «Радиоточка НСН».

