Трамп выступил за новый договор по сокращению вооружений вместо продления ДСНВ
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости разработки нового, более современного и усовершенствованного договора о сокращении стратегических наступательных вооружений вместо продления действующего соглашения СНВ-3.
По его словам, будущий документ должен учитывать изменившуюся военно-политическую обстановку и быть более эффективным, чем нынешние договоренности. Трамп подчеркнул, что простое продление существующего соглашения не отвечает актуальным интересам национальной безопасности США.
Одновременно американский лидер заявил, что Соединенные Штаты продолжают наращивать свой военный потенциал до, по его выражению, «невиданных уровней». Он отметил, что укрепление обороноспособности остается приоритетом для Вашингтона.
СНВ-3 является последним действующим договором между Россией и США, ограничивающим количество стратегических ядерных вооружений. Он был подписан в 2010 году и ранее уже продлевался сторонами, передает «Радиоточка НСН».
