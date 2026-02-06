В Сергиевом Посаде молодой человек устроил стрельбу из окна многоэтажки

Молодой человек открыл стрельбу из окна многоквартирного дома в Сергиевом Посаде, есть пострадавший. Об этом рассказала глава управления информации и общественных связей подмосковного управления МВД Татьяна Петрова.

Отмечается, что правоохранителям поступило сообщение от местного жителя о том, что в него стреляли из окна многоэтажки на Новоугличском шоссе.

«С полученными телесными повреждениями заявитель обратился за медицинской помощью», - подчеркнула Петрова.

Полиция установила квартиру, из которой вели стрельбу, и выявила подозреваемого – 19-летнего жителя Сергиева Посада. При обыске у юноши изъяли предмет, похожий на пневматическое оружие, его направили на баллистическую экспертизу.

После ЧП возбудили уголовное дело о хулиганстве, фигуранта отправили под домашний арест.

Ранее группа подростков устроила стрельбу из пневматического оружия у ТРК «Академ-Парк» в Санкт-Петербурге, была ранена девушка, пишет 360.ru.