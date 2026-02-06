СМИ: У Трампа «большие планы» на Олимпиаду в Италии
Администрация США рассматривает зимние Олимпийские игры в Италии в качестве важного события в продвижении страны как «лидера мирового спорта». Об этом пишет Politico со ссылкой на служебную записку Госдепартамента.
По данным издания, у президента США Дональда Трампа «большие планы» на эту Олимпиаду. Вашингтон хочет продвинуть страну «как мирового лидера в международном спорте» и придать импульс «десятилетию спорта» в стране.
США в 2026 году примут чемпионат мира по футболу, в 2028-м - летние Олимпийские и Паралимпийские игры, в 2034 году - зимние Олимпиаду и Паралимпиаду.
Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
