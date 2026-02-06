Средства ПВО уничтожили над Россией 38 украинских беспилотников

Военные за прошедшую ночь ликвидировали над территорией России 38 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Так, 26 дронов сбили в Брянской области, десять – в Белгородской, пишет RT. По одному БПЛА уничтожили над Липецкой областью и акваторией Черного моря.

Накануне над территорией России ликвидировали 40 украинских дронов за пять часов. Беспилотники уничтожили в Белгородской, Ростовской, Брянской, Курской областях.

