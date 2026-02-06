ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре Брянской области
ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
По его словам, украинские силы нанесли комбинированный удар реактивными системами залпового огня HIMARS и беспилотниками самолетного типа, пишет RT.
«В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены... Благодаря слаженной и профессиональной работе всех аварийных служб, энергоснабжение было оперативно восстановлено», - указал губернатор.
Ранее Минобороны сообщило, что в Брянской области сбили 26 украинских дронов.
