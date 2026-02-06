ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре Брянской области

ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его словам, украинские силы нанесли комбинированный удар реактивными системами залпового огня HIMARS и беспилотниками самолетного типа, пишет RT.

«В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены... Благодаря слаженной и профессиональной работе всех аварийных служб, энергоснабжение было оперативно восстановлено», - указал губернатор.

Ранее Минобороны сообщило, что в Брянской области сбили 26 украинских дронов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:ВСУБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры