Роскачество начало сертификацию натуральной, органической и веганской косметики
Сертификацию органической, натуральной, веганской и вегетарианской косметики начали в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество.
Как отметили в ведомстве, производители «зеленой» косметики смогут официально подтверждать экологические заявления продукции. Запуск сертификации таких товаров стал ответом на проблему гринвошинга - введения в заблуждение потребителя относительно экологичности свойств продукции.
Роскачество подчеркнуло, что косметика может называться натуральной, если содержит не менее 90 процентов натуральных ингредиентов для смываемых средств, 95 процентов - для несмываемых. Натуральными считают компоненты, которые получены физическими методами из растений, животных, микроорганизмов и минералов.
Органической называют продукцию с долей сертифицированных органических ингредиентов не менее 10%. Еще один стандарт определяет веганскую и вегетарианскую косметику. Так, в веганском продукте не должно содержаться ингредиентов животного происхождения, кроме того, ни на одном этапе его цикла недопустимы испытания на животных. При этом вегетарианская косметика может включать компоненты, полученные без вреда животным, но также не тестируется на них.
Ранее Роскачество заявило о планах создать ГОСТы на безглютеновые и безаллергенные продукты.
