СМИ: Валерий Леонтьев продал в России свой Maybach
Певец, народный артист РФ Валерий Леонтьев продал в России свой автомобиль Maybach. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующие документы.
Как сообщает агентство, исполнитель купил Mercedes-Benz Maybach S-Класс в декабре 2021 года. Мощность машины премиум-класса превышает 500 лошадиных сил. Артист продал авто в апреле 2023 года.
По данным ресурса «Авто.ру», стоимость Maybach варьируется от 14,5 млн до 35,7 млн рублей.
Валерий Леонтьев уже несколько лет проживает за рубежом, при этом артист сохранил в собственности квартиру в Москве. В ноябре 2023 года певец прилетал в Россию на два месяца, чтобы обновить дизайн жилья.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия начала поставки рыбы в Бразилию
- В Орловской области обломки ракет повредили газопровод
- СМИ: Валерий Леонтьев продал в России свой Maybach
- ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре Брянской области
- СМИ: У Трампа «большие планы» на Олимпиаду в Италии
- В Сергиевом Посаде молодой человек устроил стрельбу из окна многоэтажки
- Трамп «предотвратил» ещё одну войну и анонсировал «ядерную» сделку с Россией
- Роскачество начало сертификацию натуральной, органической и веганской косметики
- Росфинмониторинг: Внесение денег в банкоматы могут использовать для легализации
- Средства ПВО уничтожили над Россией 38 украинских беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru