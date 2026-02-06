СМИ: Валерий Леонтьев продал в России свой Maybach

Как сообщает агентство, исполнитель купил Mercedes-Benz Maybach S-Класс в декабре 2021 года. Мощность машины премиум-класса превышает 500 лошадиных сил. Артист продал авто в апреле 2023 года.

По данным ресурса «Авто.ру», стоимость Maybach варьируется от 14,5 млн до 35,7 млн рублей.

Валерий Леонтьев уже несколько лет проживает за рубежом, при этом артист сохранил в собственности квартиру в Москве. В ноябре 2023 года певец прилетал в Россию на два месяца, чтобы обновить дизайн жилья.

