Росфинмониторинг: Внесение денег в банкоматы могут использовать для легализации

Внесение наличных денег через банкомат могут использовать для легализации преступных доходов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг.

Ведомство отреагировало на предложение ограничить гражданам внесение денег через банкоматы суммой в 1 млн рублей.

«Введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков», - полагают в ведомстве.

Также в Росфинмониторинге указали, что сотрудники кредитных организаций могут при наличии оснований потребовать документы, которые подтверждают происхождение вносимых на счет либо вклад средств.

Ранее Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкомат физлицами для «обеления» экономики.

