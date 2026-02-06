Росфинмониторинг: Внесение денег в банкоматы могут использовать для легализации
Внесение наличных денег через банкомат могут использовать для легализации преступных доходов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг.
Ведомство отреагировало на предложение ограничить гражданам внесение денег через банкоматы суммой в 1 млн рублей.
«Введение лимита на пополнение счета через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков», - полагают в ведомстве.
Также в Росфинмониторинге указали, что сотрудники кредитных организаций могут при наличии оснований потребовать документы, которые подтверждают происхождение вносимых на счет либо вклад средств.
Ранее Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкомат физлицами для «обеления» экономики.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росфинмониторинг: Внесение денег в банкоматы могут использовать для легализации
- Средства ПВО уничтожили над Россией 38 украинских беспилотников
- Россия включила строительство АЭС в программу изучения Луны
- Госдеп рекомендовал американцам покинуть Иран
- СМИ: В файлах Эпштейна есть указания на отправителей из России
- СМИ: В Эстонии возник раскол между президентом и премьером из-за РФ
- ФБР заметило оранжевую фигуру близ камеры Эпштейна в день его смерти
- СМИ: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы
- Флаг РФ вывесили на хоккейном матче на Олимпиаде-2026
- СМИ: Около 8 млн россиян получают зарплату в конвертах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru